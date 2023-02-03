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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Кишинев не увидел в поправках о сепаратизме препятствий для переговоров с Тирасполем

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии по реинтеграции, главный переговорщик Кишинева Олег Серебрян считает, что утвержденные парламентом поправки о борьбе с сепаратизмом не станут препятствием в переговорах с Приднестровьем.

"Принятые парламентом положения о борьбе с сепаратизмом никоим образом не станут препятствием для продолжения диалога по решению проблем восточных районов Молдавии", - сказал Серебрян в пятницу в ходе встречи с послом Китая в Молдавии Янь Вэньбинем.

Как сообщили в бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии, стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе, уделив особое внимание приднестровской проблеме.

Вице-премьер проинформировал собеседника о "динамике диалога между Кишиневом и Тирасполем, а также о поддержке, оказываемой властями Молдавии своим гражданам из восточных районов страны".

Он подтвердил решимость Кишинева урегулировать приднестровский конфликт мирным путем, опровергнув "последние панические сообщения из Тирасполя о том, что принятые поправки в законодательство помешают переговорному процессу".

Янь Вэньбинь подтвердил поддержку Китаем суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Накануне, в четверг, парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления.

Согласно принятым поправкам, УК дополняется такими понятиями, как "сепаратизм", "антиконституционный субъект", "незаконная информационная структура", "серьезная угроза в адрес безопасности Республики Молдова", "несанкционированный сбор информации". Такие деяния наказываются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет, в случае юридического лица - штрафом от 150 до 250 тыс. леев. Для должностных лиц наказание строже - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 7 до 15 лет.

Приднестровье расценило включение в законодательство Молдавии наказания за сепаратизм как "акт агрессии".

"Рассматриваем принятие парламентом Молдавии законопроекта, создающего основания для политически мотивированного уголовного преследования практически каждого жителя Приднестровской Молдавской Республики, в качестве акта агрессии, направленного на подрыв переговорного процесса, и осознанного пролога к массовым нарушениям прав человека", - говорится в заявлении МИД Приднестровья.

Молдавия Приднестровье
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