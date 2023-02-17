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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Кишинев и Тирасполь разошлись в оценке молдавского закона о сепаратизме

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян и министр иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев на переговорах в формате "1+1" в офисе постоянной миссии ОБСЕ в Тирасполе разошлись во мнении относительно введенного в законодательство Молдавии наказания за сепаратизм.

"Такой закон есть во многих странах Совета Европы и странах СНГ, в том числе в Российской Федерации. Я не понимаю почему такой закон - нормальное явление для России, Латвии, Норвегии или Грузии, а у нас его не должно быть? Сегодня я еще раз подчеркнул и нашим коллегам из ОБСЕ, что с нашей точки зрения закон не является препятствием для переговорного процесса. Я надеюсь, что наша следующая встреча в Кишиневе пройдет в нормальной обстановке", - сказал Серебрян журналистам.

Он подчеркнул, что закон не создаст угроз ни для приднестровских журналистов, ни для жителей региона.

Игнатьев назвал аргументацию Кишинева "крайне неубедительной".

"Представитель Кишинева так и не смог ответить на наши вопросы. Следующая встреча должна состояться в Кишиневе. Кто даст гарантии, что ни меня, ни представителя переговорной команды не задержат? Я спросил, дает ли такие гарантии политпредставитель Молдовы. Он сказал, что таких гарантий дать не может. ОБСЕ тоже не может ничего гарантировать", - сказал Игнатьев.

Он считает "проблему очень острой", и говорит, что она требует рассмотрения на политическом уровне, чтобы не допустить "катастрофы, нарушений прав и интересов приднестровских граждан".

В начале февраля парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. УК дополняется такими понятиями, как "сепаратизм", "антиконституционный субъект", "незаконная информационная структура", "серьезная угроза в адрес безопасности Республики Молдова", "несанкционированный сбор информации".

Приднестровье расценило включение в законодательство Молдавии наказания за сепаратизм как "акт агрессии", заявив, что принятые поправки "ставят под вопросом дальнейшие переговоры с Кишиневом".

Поправки в УК были приняты парламентом в окончательном чтении, но пока не промульгированы президентом и не вступили в силу.

Молдавия Приднестровье Тирасполь Олег Серебрян ПМР Виталий Игнатьев ОБСЕ
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