Приднестровье назвало "актом агрессии" включение в УК Молдавии наказания за сепаратизм

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) расценили включение в законодательство Молдавии наказания за сепаратизм как "акт агрессии".

"Рассматриваем принятие парламентом Молдавии законопроекта, создающего основания для политически мотивированного уголовного преследования практически каждого жителя ПМР, в качестве акта агрессии, направленного на подрыв переговорного процесса, и осознанного пролога к массовым нарушениям прав человека", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Приднестровья.

Ранее в четверг парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления.

Согласно принятым поправкам, УК дополняется такими понятиями, как "сепаратизм", "антиконституционный субъект", "незаконная информационная структура", "серьезная угроза в адрес безопасности Республики Молдова", "несанкционированный сбор информации". Такие деяния наказываются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет, в случае юридического лица - штрафом от 150 до 250 тыс. леев. Для должностных лиц наказание строже - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 7 до 15 лет.

"Сепаратистские действия" подразумевают "действия, совершенные с целью отделить часть территории Молдавии с нарушением положений национального законодательства или международных договоров, стороной которых является Молдавия, а также распределение предметов, производство и/или распространение в любой форме и любыми средствами материалов и информации, подстрекающих к таким действиям". Под "заговором против Молдавии" подразумевается "установление и поддержание связи с иностранным государством, иностранной организацией или их представителями в целях совершения преступления".

Администрация Приднестровья ранее выступила категорически против принятия таких поправок. Ее политический представитель на переговорах с Кишиневом Виталий Игнатьев заявил, что под действие новых поправок в законодательство подпадает все руководство Приднестровья, что сделает невозможным продолжение переговоров по приднестровскому урегулированию.

В сегодняшнем заявлении МИД Приднестровья говорится об "угрозе разрушения всей переговорной конструкции и опасности эскалации напряженности". Отмечается, что "Молдавия десятилетиями оказывает давление на приднестровцев методами политизированного уголовного преследования, что является одной из актуальных проблем текущей повестки международного переговорного процесса".

Как утверждают в Тирасполе, "переговорщик от Молдавии дважды отклонил приднестровские инициативы о скорейшем проведении заседания политических представителей, посвященного в том числе обсуждению данной проблемы". "Молдавская сторона согласилась назначить встречу лишь на 17 февраля, дожидаясь окончательного принятия репрессивных статей. Такое уклонение и боязнь обсуждения злободневных проблем девальвируют полезность контактов с офисом политического представителя от Молдавии", - отмечается в документе.

В своем заявлении Тирасполь предупреждает Кишинев "об ответственности за любые действия, угрожающие правам и свободам" граждан Приднестровья. "Вся ответственность за эскалацию напряженности полностью лежит на молдавской стороне", - говорится в заявлении.