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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Десятый пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничения на 10 млрд евро

Десятый пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничения на 10 млрд евро
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Очередной пакет санкций, который Евросоюз готовит против России, будет подразумевать ограничения на 10 млрд евро, сообщила на пресс-конференции после саммита ЕС-Украина председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в пакете будут новые ограничения на поставку в России технологий, которые, по мнению ЕС, Россия может использовать в военных целях.

Ранее в ЕС сообщали, что планируют принять новый пакет санкций к 24 февраля 2023 года.

Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия
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