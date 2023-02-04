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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

МИД РФ обвинил ЕС в безоглядной поддержке Украины ради ослабления России

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз продолжает безоглядно поддерживать Киев ради ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Руководство Евросоюза и его стран-членов инвестировало все политические, финансовые и военные средства в то, чтобы развернуть на Украине фронт против становления многополярного миропорядка, за который твердо выступает Россия и большинство мирового сообщества", - говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ в связи с проведенным саммитом ЕС-Украина.

По оценке Захаровой, "ЕС солидаризируется с тотальным подавлением инакомыслия, попранием свободы слова и выражения, грубым нарушением языковых и конфессиональных прав на Украине".

Она также сочла лицемерными призывы руководства стран ЕС к миру в условиях, когда они же заявляют о готовности инвестировать средства в продолжение военных действий "настолько долго, насколько потребуется".

"Уже выделено 12 млрд евро за счет европейских налогоплательщиков, - заявила Захарова. - Наращивание финансирования конфликта, новые поставки вооружений и техники, увеличение тренировочных лагерей, расширение программ подготовки ВСУ - все это ведет к увеличению числа жертв конфликта, в т.ч. среди мирного населения".

Саммит ЕС-Украина состоялся накануне в Киеве.

Украина ЕС США НАТО МИД РФ Мария Захарова
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