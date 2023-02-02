Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

ЕС намерен к 24 февраля принять десятый пакет санкций против РФ

ЕС намерен к 24 февраля принять десятый пакет санкций против РФ
Фото: Lino Mirgeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз планирует принять десятый пакет санкций в отношении России к годовщине начала военных действий РФ на Украине - к 24 февраля, заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"С нашими партнерами из G7 мы введем дополнительный "потолок" цен на российские нефтепродукты, а к 24 февраля (...) мы нацелены ввести десятый пакет санкций", - сказала она на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам главы ЕК, Евросоюз вместе с партнерами также "изучают способы использования российских государственных активов на благо Украины".

В ноябре прошлого года фон дер Ляйен предлагала использовать свыше 300 млрд евро заблокированных средств РФ для помощи Украине.

В середине декабря 2022 г. Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против РФ.

ЕС Урсула фон дер Ляйен ЕК Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

Израильская газета сообщила о готовности Судана установить дипотношения с Израилем

В Болгарии в апреле пройдут внеочередные парламентские выборы

В Болгарии в апреле пройдут внеочередные парламентские выборы

Опрос НПО из США показал, что в Грузии 69% граждан выступают за визовый режим для россиян

Дипломатическое противостояние

Австрия вышлет четырех российских дипломатов

Австрия вышлет четырех российских дипломатов

В "Молдовагазе" признали наличие недопонимания с "Газпромом"

В "Молдовагазе" признали наличие недопонимания с "Газпромом"

Brent подорожала до $83,55 за баррель после обвала накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 2 февраля

США вводят визовые ограничения для "Талибана" в ответ на ущемление прав женщин в Афганистане

США предупредили Киев о необходимости отчитываться за использование американской помощи

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });