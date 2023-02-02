ЕС намерен к 24 февраля принять десятый пакет санкций против РФ

Фото: Lino Mirgeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз планирует принять десятый пакет санкций в отношении России к годовщине начала военных действий РФ на Украине - к 24 февраля, заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"С нашими партнерами из G7 мы введем дополнительный "потолок" цен на российские нефтепродукты, а к 24 февраля (...) мы нацелены ввести десятый пакет санкций", - сказала она на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам главы ЕК, Евросоюз вместе с партнерами также "изучают способы использования российских государственных активов на благо Украины".

В ноябре прошлого года фон дер Ляйен предлагала использовать свыше 300 млрд евро заблокированных средств РФ для помощи Украине.

В середине декабря 2022 г. Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против РФ.