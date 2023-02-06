Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило 30 человек

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В результате землетрясения магнитудой 7,6 на юге Турции погиб, как минимум, 31 человек, сообщает Associated Press.

Тем временем губернатор турецкой провинции Шанлыурфа Салих Айхан сообщил CNN Turk, что только в его регионе погибло 12 человек.

Ранее власти провинции Османийе сообщали о не менее пяти погибших в результате землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в понедельник в юго-восточной части Турции недалеко от границы с Сирией. По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 04:17 по московскому времени землетрясения находился в 33 км северо-западнее города Газиантеп.

Подземные толчки ощутили жители десяти провинций Турции, а также в Ливане и Сирии. Сирийские СМИ сообщают о разрушениях в северном городе Алеппо, центральном городе Хама.