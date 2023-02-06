Число жертв землетрясения в Сирии приблизилось к 600

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв землетрясения, произошедшего на юге Турции в ночь на понедельник, в Сирии достигло 592 человек, передают западные СМИ.

По информации официальных сирийских СМИ, на подконтрольных властям территориях погиб 371 человек, еще 1089 получили травмы. Кроме того, по данным спасателей, работающих на занимаемых мятежниками территориях, там погиб 221 человек.

Ранее сообщалось о 326 погибших в Сирии. В Турции сообщили о гибели 912 человек. Пострадали в Сирии более 1 тыс. человек, в Турции - более 5,4 тыс. человек.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий в нескольких провинциях, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля. Позднее в Турции сообщили о том, что после полудня произошло еще одно мощное землетрясение. Информации о новых разрушениях и пострадавших из-за него пока нет.