В Турции после землетрясения отменены все спортивные соревнования

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Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Все спортивные мероприятия в Турции отменены после разрушительного землетрясения, произошедшего в ночь на 6 февраля.

"Все национальные спортивные мероприятия в стране приостановлены до дальнейшего уведомления. Все наши соответствующие подразделения находятся в состоянии готовности", - написал в соцсетях министр молодежной политики и спорта страны Мехмет Касапоглу.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий в нескольких провинциях, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля. Позднее в Турции сообщили о том, что после полудня произошло еще одно мощное землетрясение. Информации о новых разрушениях и пострадавших из-за него пока нет.

В Турции сообщили о гибели 912 человек. В Сирии число жертв достигло 592 человек