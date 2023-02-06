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Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 1,2 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 1,2 тыс. человек
Последствия землетрясения в Идлибе, Сирия
Фото: Anas Alkharboutli/picture alliance via Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В результате мощного землетрясения в Турции, по последним данным, погибли 912 человек, в соседней Сирии - 326, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв землетрясения магнитудой 7,7 в стране выросло до 912 человек, число пострадавших составило около 5,4 тыс. Он назвал землетрясение "крупнейшей катастрофой за последнее столетие".

Президент добавил, что спасательные работы продолжаются, и Турция получила предложения о помощи от 45 стран, а также от ЕС и НАТО.

В свою очередь, Министерство здравоохранения Сирии сообщает, что число жертв землетрясения в стране достигло 326.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий в нескольких провинциях, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля.

Землетрясение в Турции

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган Сирия
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