Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 1,2 тыс. человек

Последствия землетрясения в Идлибе, Сирия Фото: Anas Alkharboutli/picture alliance via Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В результате мощного землетрясения в Турции, по последним данным, погибли 912 человек, в соседней Сирии - 326, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв землетрясения магнитудой 7,7 в стране выросло до 912 человек, число пострадавших составило около 5,4 тыс. Он назвал землетрясение "крупнейшей катастрофой за последнее столетие".

Президент добавил, что спасательные работы продолжаются, и Турция получила предложения о помощи от 45 стран, а также от ЕС и НАТО.

В свою очередь, Министерство здравоохранения Сирии сообщает, что число жертв землетрясения в стране достигло 326.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий в нескольких провинциях, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля.