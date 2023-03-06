Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Глава МИД Сингапура заявил о наступлении эпохи всеобщего роста оборонных расходов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Период, когда росту мировой экономики после Второй мировой войны способствовали средства, высвобожденные из сферы обороны, в основном подошел к концу, и рост оборонных расходов будет всеобщим явлением, заявил глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан.

"Последние 70, 80 лет эпохи дивидендов от мирного времени подошли к концу, и вы увидите рост оборонных затрат буквально по всему миру (...) конечно, США все еще тратят больше, чем кто-либо еще, в несколько раз больше, чем даже Китай", - сказал он в интервью Bloomberg.

В миреПисториус назвал траты на оборону в 2% от ВВП минимумом для стран НАТОЧитать подробнее

По его словам, причиной такой тенденции стал подрыв веры различных стран в "международный порядок, основанный на правилах, в курс на экономическую интеграцию, в либеральную экономику, в свободную торговлю". В то же время он признал, что рост оборонных расходов в Китае и в других странах Азии, гонка вооружений не обязательно подорвут способность этих государств инвестировать в развитие инфраструктуры или образования.

Балакришнан также сказал, что на решение территориальных споров в регионе могут уйти целые поколения. В то же время министр добавил, что в этой сфере "Китай может позволить себе быть более щедрым по отношении к меньшим, более слабым государствам Юго-Восточной Азии, и ему следует так поступать".

Накануне стало известно, что согласно проекту бюджета КНР на текущий год, представленном на открывшейся сессии ВСНП, расходы Китая на оборону в 2023 году планируется увеличить на 7,2% – до 1553,7 млрд юаней ($225 млрд).

В 2022 году оборонный бюджет Китая вырос на 7,1%, в 2021 – на 6,8% в годовом исчислении.

Сингапур
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 6 марта

Китайские военные заявили о необходимости активнее изучать опыт ведения уличных боев

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Посол США рекомендовал парламенту Грузии не принимать закон об иноагентах

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии

В Узбекистане "Яндекс.Такси" проверят на предмет соблюдения норм конкуренции

В Узбекистане "Яндекс.Такси" проверят на предмет соблюдения норм конкуренции

Путин обсудил по телефону с Раиси реализацию инфраструктурных проектов

Саудовская Аравия в апреле повысит цены на нефть для Европы и Азии

Brent подешевела до $85,07 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });