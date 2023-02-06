Генерал США заявил, что до 2023 года военные не засекали аэростаты над территорией страны

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - У военных США вплоть до обнаружения аэростата КНР 28 января не получалось отслеживать предыдущие случаи полетов аэростатов-разведчиков над территорией страны, заявил глава Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД) генерал Глен Ванхерк.

"Я могу сказать, что мы не засекали такие угрозы, и это пробел в системе слежения", - приводят его слова западные СМИ.

Он уточнил, что о предыдущих запусках аэростатов американской разведке стало известно благодаря "дополнительным средствам сбора данных", но не уточнил, о каких методах идет речь.

На прошлой неделе в небе над США обнаружили китайский аэростат. МИД КНР заявил, что аэростат является гражданским, используемым в научных целях, главным образом метеорологических, который сбился с курса и попал в воздушное пространство США. Спустя неделю его полета американские военные сбили пролетевший через их территорию аэростат. К миссии привлекли несколько истребителей и самолеты-топливозаправщики, цель в итоге поразил истребитель F-22 при помощи ракеты AIM-9X.

Ранее также стало известно, что при предыдущем президенте США Дональде Трампе над американской территорией страны не менее трех раз пролетали аэростаты-разведчики.

Власти Китая попросили прощение за "непреднамеренный вход судна в воздушное пространство США". Однако госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный на 5-6 февраля визит в КНР после инцидента с аэростатом.

В понедельник китайское издание "Глобал таймс" сообщало, что замеченный в небе над Латинской Америкой аэростат тоже принадлежит КНР, это сбившийся с курса аппарат гражданского предназначения.