Что случилось этой ночью: вторник, 7 февраля

Увеличение числа жертв землетрясения в Турции, заявление генерала США о наблюдении за аэростатами-разведчиками, информация белорусских военных о ситуации на украинской границе

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв землетрясения в Турции выросло до 2921 человека. Еще 15834 человека получили ранения. В Турцию на помощь прибыла команда МЧС России, которая будет работать в круглосуточном режиме. Российские военные в Сирии также будут помогать в ликвидации последствий землетрясения.

- Генерал США заявил, что до 2023 года военные не засекали аэростаты над территорией страны. По мнению Глена Ванхерка, это является пробелом в системе слежения.

- Белорусские пограничники назвали опасной ситуацию на границе с Украиной. В Госпогранкомитете страны сообщили о провокациях с украинской стороны, которые проводят люди без опознавательных знаков.

- Bank of America улучшил прогноз роста мировой экономики до 2,5% в 2023 году. Организация ожидает подъем ВВП Китая до 5,5%. По прогнозам аналитиков, США покажут экономический рост на 0,7%, а европейский ВВП повысится на 0,4%.

- Во Франции 11 тысяч полицейских проследят за порядком на акциях против пенсионной реформы. Власти страны ожидают во вторник проведения демонстраций с участием до 1 млн протестующих по всей Франции.