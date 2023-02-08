Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Что случилось этой ночью: среда, 8 февраля

Растет число жертв в Турции, массовые протесты во Франции, Байден обещает и дальше помогать Украине

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших у утру:

- Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 7,7 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал CNN.

- Число погибших при обрушении части жилого дома под Тулой увеличилось до пяти. Семьям Тулой выплатят по 1 млн рублей.

- Массовые манифестации против пенсионной реформы вновь прошли по всей Франции. По всей стране приняли участие 757 тыс. человек, задержано 17 участников.

- Российские военные в Сирии передали помощь жителям Алеппо, пострадавшим от землетрясения. Им привезли продуктовые наборы, молоко, муку, а также предметы первой необходимости.

- Байден пообещал помогать Украине столько, сколько потребуется. Он также заявил, что США объединяют мир для решения глобальных проблем.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден призвал республиканцев к сотрудничеству

Байден призвал республиканцев к сотрудничеству

Байден пообещал помогать Украине столько, сколько потребуется

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 7,7 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 7,7 тыс. человек

Вашингтон планирует продать Варшаве системы HIMARS почти на $10 млрд

Боррель заявил, что Евросоюз стремится согласовать единую политику приема мигрантов

Боррель заявил, что Евросоюз стремится согласовать единую политику приема мигрантов

Массовые манифестации против пенсионной реформы вновь прошли по всей Франции

Массовые манифестации против пенсионной реформы вновь прошли по всей Франции

Что произошло за день: вторник, 7 февраля

Число жертв землетрясения в Турции превысило 4,5 тыс. человек

Spiegel сообщил о решении Берлина передать Украине 178 танков Leopard 1

Эфиопия прекратила выдавать туристические визы в Москве

Эфиопия прекратила выдавать туристические визы в Москве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });