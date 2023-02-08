Что случилось этой ночью: среда, 8 февраля

Растет число жертв в Турции, массовые протесты во Франции, Байден обещает и дальше помогать Украине

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших у утру:

- Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 7,7 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал CNN.

- Число погибших при обрушении части жилого дома под Тулой увеличилось до пяти. Семьям Тулой выплатят по 1 млн рублей.

- Массовые манифестации против пенсионной реформы вновь прошли по всей Франции. По всей стране приняли участие 757 тыс. человек, задержано 17 участников.

- Российские военные в Сирии передали помощь жителям Алеппо, пострадавшим от землетрясения. Им привезли продуктовые наборы, молоко, муку, а также предметы первой необходимости.

- Байден пообещал помогать Украине столько, сколько потребуется. Он также заявил, что США объединяют мир для решения глобальных проблем.