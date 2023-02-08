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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Российские военные в Сирии передали помощь жителям Алеппо, пострадавшим от землетрясения

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии передали гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения жителям Алеппо, сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные привезли для них продуктовые наборы, молоко, муку, а также предметы первой необходимости.

Минобороны распространило кадры выдачи гуманитарной помощи местным жителям.

Один из пунктов выдачи развернут в церкви, в которой собираются люди, оставшиеся без крыши над головой. Еще один пункт выдачи организован в бывшем зале торжеств, где размещены несколько сот семей, чьи дома были разрушены в результате землетрясения.

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Ранее министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания командующему российской группировкой войск в Сирии об оказании помощи в ликвидации последствий землетрясения.

В рамках оказания помощи российским Центром по примирению враждующих сторон оперативно развернуты и приступили к работе в городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша шесть пунктов выдачи гуманитарной помощи.

Сформированы 10 сводных отрядов из числа военнослужащих группировки Вооруженных сил РФ в Сирии, которые ведут разборы завалов, поиск пострадавших в районах, подвергшихся наибольшему разрушению.

К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.

На авиабазе "Хмеймим" создана и находится в постоянной готовности к оказанию помощи мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи сирийской стороне.

Разрушительное землетрясение на севере Сирии и юге Турции произошло в ночь на понедельник. По последним данным, жертвами стихийного бедствия в двух странах стали около 5 тыс. человек.

Сирия Алеппо
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