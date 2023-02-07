Число погибших при обрушении части жилого дома под Тулой увеличилось до пяти

Фото: Ольга Тихонова/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - При обрушении подъезда пятиэтажного жилого дома в Ефремове Тульской области погибли пять человек, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Отмечается, что на данный момент спасены семь человек, трое из них пострадали.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы. От РСЧС привлечено 344 человека и 95 единиц техники, в том числе от МЧС России 195 человек и 40 единиц техники.

Информация о происшествии в жилом доме на улице Химиков в Ефремове поступила в 16:46.

В пострадавшем от взрыва пятиэтажном доме зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка.

Ранее со ссылкой на главу регионального управления МЧС Алексея Павлова сообщалось, что в результате обрушения подъезда дома повреждено восемь квартир.

Губернатор Алексей Дюмин сообщил о расселении жильцов пострадавшего дома в пункты временного размещения, которые уже подготовлены.

"В дальнейшем по окончании спасательных работ и определения техническими службами состояния дома будут приниматься решения о полной компенсации и предоставлении жилых помещений", - отметил Дюмин.