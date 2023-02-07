Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Число погибших при обрушении части жилого дома под Тулой увеличилось до пяти

Число погибших при обрушении части жилого дома под Тулой увеличилось до пяти
Фото: Ольга Тихонова/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - При обрушении подъезда пятиэтажного жилого дома в Ефремове Тульской области погибли пять человек, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Отмечается, что на данный момент спасены семь человек, трое из них пострадали.

В РоссииВозбуждено дело по факту обрушения части дома в Ефремове Тульской областиЧитать подробнее

На месте происшествия продолжаются спасательные работы. От РСЧС привлечено 344 человека и 95 единиц техники, в том числе от МЧС России 195 человек и 40 единиц техники.

Информация о происшествии в жилом доме на улице Химиков в Ефремове поступила в 16:46.

В пострадавшем от взрыва пятиэтажном доме зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка.

Ранее со ссылкой на главу регионального управления МЧС Алексея Павлова сообщалось, что в результате обрушения подъезда дома повреждено восемь квартир.

Губернатор Алексей Дюмин сообщил о расселении жильцов пострадавшего дома в пункты временного размещения, которые уже подготовлены.

"В дальнейшем по окончании спасательных работ и определения техническими службами состояния дома будут приниматься решения о полной компенсации и предоставлении жилых помещений", - отметил Дюмин.

МЧС Тульская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 7 февраля

Минфин отказался от идеи ввести 30% НДФЛ для нерезидентов на удаленке

Минфин отказался от идеи ввести 30% НДФЛ для нерезидентов на удаленке

В РСТ не нашли оснований для возврата полной стоимости при отказе от поездок в Турцию

Четыре человека погибли в результате обрушения подъезда жилого дома под Тулой

Четыре человека погибли в результате обрушения подъезда жилого дома под Тулой

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Тульской области

Россияне совершили более 23 млн поездок за границу в 2022 году

Россияне совершили более 23 млн поездок за границу в 2022 году

Генпрокуратура заявила о предотвращении ухода из РФ ряда крупных компаний и брендов

Генпрокуратура заявила о предотвращении ухода из РФ ряда крупных компаний и брендов

Законопроект о выплате пенсий гражданам РФ в новых субъектах принят Госдумой в I чтении

Туроператоры в РФ сообщили о единичных аннуляциях путевок в Турцию

Власти РФ в 2023 г. продолжат субсидирование 11 закрытых южных аэропортов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });