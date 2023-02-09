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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Грузовик "Прогресс МС-22" стартовал к МКС с Байконура

Грузовик "Прогресс МС-22" стартовал к МКС с Байконура
Фото: Дмитрий Ловецкий/AP/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-22" стартовала с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Ракета стартовала в 09:16 по московскому времени с площадки 31.

Позже "Союз-2.1а" вывел на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-22", следует из трансляции "Роскосмоса". Корабль отделился от третьей ступени в 09:25 по Москве и взял курс на Международную космическую станцию (МКС).

Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка к модулю "Звезда" российского сегмента МКС запланирована на 11 февраля в 11:47 по Москве.

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По данным госкорпорации, корабль пробудет на орбите около 6,5 месяцев.

Сообщалось, что "Прогресс МС-22" доставит на станцию 2 534 кг грузов, в том числе 720 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг азота и 1 354 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента.

Кроме того, на грузовике будут отправлены укладки для проведения на станции российских научных экспериментов "Кардиовектор", "Нейроиммунитет", "Пилот-Т", "Матрешка-Р", "Биомаг-М", "Асептик", "Пробиовит", "Структура", "Фотобиореактор", "Биодеградация", "Биополимер", "Сепарация".

Также везется аппаратура для эксперимента "Напор-миниРСА" и антенна спутниковой навигации АСН-КМ, которые планируется установить снаружи российских модулей во время выходов в открытый космос.

В настоящее время на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты.

Прогресс МС-22 МКС Байконур
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