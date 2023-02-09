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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

"Роскосмос" сообщил о ста успешных космических пусках подряд

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Россия выполнила подряд 100 успешных пусков космических ракет-носителей, начиная с октября 2018 года, сообщили в "Роскосмосе".

Там уточнили, что 46 стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 - с космодрома Плесецк, по девять - с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра.

"Среди них 82 пуска ракет-носителей семейства "Союз" (36 "Союзов-2.1б", 27 "Союзов-2.1а", по пять "Союзов-ФГ", "Союзов-СТ-Б" и "Союзов-2.1в", четыре "Союза-СТ-А"), 11 пусков ракет-носителей "Протон-М", четыре пуска ракет-носителей семейства "Ангара" (по две "Ангары-А5" и "Ангары-1.2"), три пуска ракет-носителей "Рокот", - говорится в пресс-релизе.

В госкорпорации напомнили, что в июне 2021 года в России был установлен национальный рекорд из 60 успешных пусков подряд, который продолжает обновляться по настоящее время.

Предыдущее достижение составляло 59 успешных пусков подряд, которые выполнялись с февраля 1992 по март 1993 года.

Роскосмос Байконур Плесецк Восточный Куру Союз Протон Ангара Рокот
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