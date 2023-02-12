В Белоруссии заявили, что необходимости в наблюдателях от ОБСЕ на выборах в республике нет

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Глава белорусского Центризбиркома Игорь Карпенко заявил о не принципиальности присутствия наблюдателей от ОБСЕ на выборах в Белоруссии.

"У нас какой-то сложился миф о какой-то супер исключительности в оценке выборов со стороны миссии БДИПЧ ОБСЕ. Хотя, если посмотреть, какого-то единого документа, который был бы принят всеми странами, подписан главами государств, ратифицирован всеми странами-членами организации, коими и мы являемся, пока сегодня нет. Там идет руководство исключительно методическими рекомендациями. Причем, под каждые выборы они могут быть разные. Поэтому не принципиально, сколько будет международных наблюдателей, приедут те или иные, не приедут и так далее. Наша задача - организовать избирательный процесс в соответствии с законодательством", - сказал глава ЦИК в воскресенье в интервью гостелеканалу ОНТ.

Он также сообщил, что первый единый день голосования в Белоруссии намечен на 25 февраля 2024 года. "Единый день голосования в соответствии с Конституцией определен, он записан. Это последнее воскресенье февраля. Таким образом, этот первый единый день голосования в 2024 году мы проведем 25 февраля. Соответственно, в Конституции заложено, что после единого дня голосования не позднее чем через 60 дней должно состояться первое заседание Всебелорусского народного собрания. Таким образом, последний день для начала работы заседания ВНС - 25 апреля", - рассказал Карпенко.

Как сообщалось, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О Всебелорусском народном собрании". Документом закрепляется правовой статус ВНС, как "высшего представительного органа народовластия".

Компетенция ВНС определена в соответствии с Конституцией, в частности, предусмотрены полномочия смещать с должности президента страны; избирать главу и членов ЦИК, Конституционного и Верховного судов; вводить на территории страны режим чрезвычайное или военное положение; рассматривать вопросы о направлении военнослужащих за пределы Белоруссии для участия в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности; вносить президенту предложения о проведении референдума.