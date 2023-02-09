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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

КНР назвала "информационной войной" причисление США китайского аэростата к шпионской программе

КНР назвала "информационной войной" причисление США китайского аэростата к шпионской программе
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Утверждения Пентагона о том, что китайский аэростат, сбитый над США, являлся частью обширной шпионской программы, является "информационной войной" против Китая, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на МИД КНР.

По словам представителя МИД Мао Нин, новое обвинение Пентагона "может быть частью информационной войны против Китая со стороны США". Она вновь заявила, что аэростат был гражданским метеорологическим зондом, и в Вашингтоне отреагировали слишком резко, когда приняли решение сбить его.

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В среду представитель Пентагона Пат Райдер заявил, что ранее над США уже замечали китайские аэростаты четыре раза, однако их не всегда получилось идентифицировать. Всех их он назвал частью "китайской программы разведывательных аэростатов".

Появление китайского аэростата, который в Вашингтоне охарактеризовали как разведывательный, привело к дипломатическому скандалу между двумя странами. Госсекретарь США Энтони Блинкен даже отложил намечавшийся на 5-6 февраля визит в Пекин, обвинив Китай в "нарушении суверенитета" Соединенных Штатов.

Китайская сторона заявила, что аэростат представлял собой метеозонд, и объяснила его появление над территорией США форс-мажорными обстоятельствами. После того, как аэростат был сбит, Пекин заявил официальный протест и предупредил о возможных ответных мерах.

Китай США
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