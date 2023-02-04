США сбили китайский аэростат у берегов Южной Каролины

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в субботу сбили китайский аэростат у берегов Южной Каролины после того, как он пролетел над рядом военных объектов. Об этом сообщает Associated Press.

В территориальных водах США проводится операция по извлечению обломков воздушного шара, который летел на высоте около 18 км над штатом Южная Каролина и был сбит американскими военными. Федеральное управление гражданской авиации и береговая охрана предварительно работали над расчисткой воздушного пространства и воды, чтобы исключить случайные жертвы.

Телевизионные кадры показали небольшой взрыв, за которым последовало падение аэростата в океан.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось временно закрыть три международных аэропорта из соображений безопасности.

В субботу американский президент Джо Байден заявил, что администрация США разберется с ситуацией вокруг китайского аэростата, замеченного в воздушном пространстве страны.

"Мы собираемся с ним разобраться", - заявил Байден, отвечая на вопрос корреспондента CNN о том, собьют ли США этот воздушный шар.

Телеканал CNN отметил, что Байден проводил консультации с военными, и советники предостерегли главу Белого дома от идеи сбить аэростат над территорией страны, поскольку тогда его обломки могут упасть на людей или жилые дома.

Аэростат за несколько дней пролетел через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток. Он выполнял полет на высоте примерно 18,3 тыс. м, значительно выше коридора для рейсов гражданских самолетов.

2 февраля аэростат обнаружили над штатом Монтана на северо-западе США, где расположены шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Пентагон принял решение не сбивать аэростат сразу, поскольку падение его обломков могло представлять угрозу населению и привести к разрушениям на земле.

По сообщению CNN, подвеска под воздушным шаром достигает в длину более 27 метров. Американские власти считают, что она могла нести системы управления и разведки.

МИД КНР накануне заявил, что замеченный над США аэростат является гражданским воздушным судном, использующееся в научных целях, главным образом метеорологических, которое сбилось с курса и попало в американское воздушное пространство. В Китае извинились за "непреднамеренный вход судна в воздушное пространство США".

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный на 5-6 февраля визит в КНР после инцидента с аэростатом.