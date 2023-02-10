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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

США сбили над Аляской аэростат

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Военные США в пятницу сбили аэростат, который заметили в небе над штатом Аляска, заявил в пятницу представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Я могу подтвердить, что министерство обороны в прошедшие 24 часа отслеживало объект на большой высоте над штатом Аляска. Он летел на высоте около 12 тыс. метров и представлял явную угрозу безопасности гражданских рейсов. (...) По рекомендации Пентагона президент США Джо Байден распорядился, чтобы военные сбили этот объект, и они сделали это", - заявил Кирби на брифинге в Белом доме.

По его словам, аэростат упал в территориальные воды США.

Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне пока не знают, кому принадлежал этот воздушный объект. Он добавил, что он был значительно меньше китайского аэростата, который сбили ранее.

На прошлой неделе в небе над США обнаружили китайский аэростат. МИД КНР заявил, что аэростат является гражданским, используемым в научных целях, главным образом метеорологических, который сбился с курса и попал в воздушное пространство США. Спустя неделю его полета американские военные сбили пролетевший через их территорию аэростат.

Появление китайского аэростата, который в Вашингтоне охарактеризовали как разведывательный, привело к дипломатическому скандалу между двумя странами. Госсекретарь США Энтони Блинкен даже отложил намечавшийся на 5-6 февраля визит в Пекин, обвинив Китай в нарушении суверенитета Соединенных Штатов. В свою очередь Пекин после того, как аэростат был сбит, заявил официальный протест и предупредил о возможных ответных мерах.

Позднее агентство ЭФЭ сообщило, что власти КНР отвергли предложение США о проведении переговоров на уровне министров обороны двух стран из-за решения Вашингтона сбить аэростат.

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