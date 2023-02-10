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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Минск заявил протест Варшаве в связи с закрытием поляками погранперехода

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Минске заявили протест временному поверенному в делах Польши в Белоруссии Мартину Войтеховскому в связи с закрытием пункта пропуска "Бобровники-Берестовица" на белорусско-польской границе, сообщил в пятницуа пресс-служба МИД Белоруссии.

"В МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войтеховски. Ему заявлен решительный протест в связи с объявленными действующим польским руководством планами приостановить 10 февраля 2023 г. с 14:00 по белорусскому времени движение в пункте пропуска "Бобровники-Берестовица", - говорится в сообщении.

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Польскому дипломату указано на "категорическую неприемлемость данного шага, обостряющего и без того крайне сложную ситуацию на белорусско-польской границе" и нарушающего права граждан Белоруссии, Польши и других стран.

"Подчеркнута контрпродуктивность любых попыток давления на Беларусь", - говорится в сообщении.

"Данный шаг в принципе носит антигуманный характер. Польское руководство намеренно создает нечеловеческие условия для простых граждан и перевозчиков, наносит существенный вред как крупным экономическим операторам, так и мелкому бизнесу. Наибольший ущерб понесут европейские компании и граждане, прежде всего польские. Как известно, белорусские перевозчики из-за ранее принятых польской стороной решений эту границу пересекать не могут", - отметили МИД Белоруссии.

Ответственность за последствия этого решения Минск возложил на руководство Польши и заявил о возможных ответных мерах.

"Белорусская сторона оставляет за собой право принять адекватные меры реагирования и всегда открыта для конструктивного и взаимоуважительного диалога в интересах граждан Беларуси и Польши", - подытожили в МИД Белоруссии.

Накануне в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что Польша официально уведомила Минск о приостановке на неопределенное время работы пограничного пункта "Бобровники" ("Берестовица" на белорусской стороне) с 10 февраля. В связи с этим в ведомстве заявили об угрозе транспортного коллапса на белорусско-польской границе.

Возможность безвизового посещения Белоруссии была введена для граждан Литвы и Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, с 15 апреля 2022 года. С 1 июля 2022 года он также начал действовать для граждан Польши. По данным Госпогранкомитета, за это время белорусским безвизом воспользовались более 386 тыс. человек.

Белоруссия Польша
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