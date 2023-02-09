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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Глава ВОЗ Гебрейесус сообщил, что направляется в пострадавшую от землетрясения Сирию

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что находится на пути в пострадавшую от землетрясения в Сирию.

"Я на пути в Сирию, где ВОЗ, опираясь на нашу многолетнюю работу по всей стране, помогает оказать базовую медицинскую помощь в районах, пострадавших от недавнего землетрясения", - написал он в соцсети.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате мощного землетрясения на юге Турции и в Сирии превысило 20 тысяч человек.

Хроника 06 – 10 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
ВОЗ Тедрос Гебрейесус Сирия
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