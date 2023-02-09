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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Общее число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 17 тыс. человек

Общее число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 17 тыс. человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв мощного землетрясения в Турции достигло 14 014, сообщил в четверг президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Число жертв землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш достигло 14 014, получили травмы 63 794 человека", - приводит слова президента агентство "Анадолу".

Ранее сообщалось о 12 873 погибших и 62 937 пострадавших.

Эрдоган отметил, что власти намерены обеспечить жильем всех граждан, лишившихся крова во время землетрясения. За год президент планирует полностью восстановить пострадавшие во время бедствия провинции.

Также "Аль-Джазира" сообщает о 3 162 погибших в результате землетрясения в Сирии, таким образом, общее число погибших превысило 17 тыс.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

Землетрясение в Турции

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Хроника 06 – 09 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Турция Реджеп Тайип Эрдоган Сирия
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