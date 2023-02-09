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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии приблизилось к 16 тысячам

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии приблизилось к 16 тысячам
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв мощного землетрясения в Турции достигло 12 873, сообщает в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации ЧС (AFAD).

Также число пострадавших увеличилось до 62 937. Ранее сообщалось о 12 391 погибшем и 62 914 пострадавших.

Более 113,2 тыс. спасателей проводят операции в пострадавших от землетрясения районах.

Телеканал CNN сообщал о 2 992 погибших в результате землетрясения в Сирии, таким образом, общее число жертв превысило 15,8 тыс.

В ночь на 6 февраля мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

Землетрясение в Турции

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Хроника 06 – 09 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Турция Сирия
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