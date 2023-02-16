Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

SpaceX выведет на орбиту новую партию из 51 интернет-спутника Starlink

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу стартует на орбиту с очередной партией из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск планируется осуществить со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии 17 февраля в 11:12 по времени Тихоокеанского побережья США (в 22:12 мск).

Он станет 74-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и шестым в текущем месяце. SpaceX уже запустила более 3,9 тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 3,6 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в седьмой раз, примерно через девять минут после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая размещена в Тихом океане в 670 км от базы.

SpaceX Falcon 9 Starlink
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шесть человек погибли в результате крушения военного вертолета в США

Министр обороны США в четверг посетит Эстонию

Министр обороны США в четверг посетит Эстонию

Президент Молдавии заявила о необходимости укрепления обороноспособности страны

Президент Молдавии заявила о необходимости укрепления обороноспособности страны

Крупнейший акционер Pirelli собрался продать долю в производителе шин

Крупнейший акционер Pirelli собрался продать долю в производителе шин

Что произошло за день: среда, 15 февраля

Дания и Швеция присоединились к европейской системе ПРО

Дания и Швеция присоединились к европейской системе ПРО

Утратил силу закон, дававший привилегии Назарбаеву и членам его семьи

Утратил силу закон, дававший привилегии Назарбаеву и членам его семьи

FT сообщила о планах Джама Наджафи купить "Тоттенхэм" за $3,75 млрд

Минюст Швейцарии признал незаконной конфискацию российских частных активов

Минюст Швейцарии признал незаконной конфискацию российских частных активов

Еврокомиссия предложила запретить поставки в РФ 47 видов компонентов для электроники

Еврокомиссия предложила запретить поставки в РФ 47 видов компонентов для электроники
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });