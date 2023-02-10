Глава Еврокомиссии заявила, что в ЕС продолжают обсуждать перечень новых санкций против РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Страны ЕС продолжают дискуссии по десятому пакету санкций против России, об окончательных решениях пока говорить рано, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Идут дискуссии, ничто окончательно не определено", - сказала она на пресс-конференции в ночь на пятницу в Брюсселе. Так фон дер Ляйен ответила на вопрос о том, можно ли ожидать, в частности, санкций против сферы мирного атома. Некоторые страны Евросоюза предупреждали, что заветируют ограничительные меры в данной сфере.

Фон дер Ляйен пояснила, что согласно замыслу, в десятый пакет санкций должны, среди прочего, войти запреты на поставки в Россию "товаров, альтернативу которым практически невозможно найти". Она добавила, что речь пойдет о товарах, которые, по оценкам ЕС, нужны российскому ВПК

Ранее в ЕС сообщали, что планируют в конце февраля ввести очередной, десятый по счету, пакет санкций против России. Он будет включать в себя новые ограничения на поставку в России технологий, которые, по мнению ЕС, Россия может использовать в военных целях. Санкции будут направлены, в том числе, против российских военных и журналистов.