Евросовет использует для восстановления Украины российские активы без их конфискации

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Европейский совет, рассматривая аспекты, связанные с помощью Украине, постарается продвинуться по вопросу использования замороженных российских авуаров для восстановления Украины, но речь идет не об их конфискации, заявил журналистам на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Евросоюза.

Он представил повестку саммита Евросоюза, который пройдет 9 февраля в Брюсселе.

"Это режим санкций, а не режим конфискации. Режим санкций означает, что вы можете использовать деньги, но вы должны их вернуть, когда изменится политика", - сказал он.

По его словам, существуют обязательства, определенные законом. "С точки зрения законности, это очень сложно, но мы упорно работаем с экспертами, политическими руководителями, и у нас есть рабочее направление, открытое в рамках G7", - продолжил источник.

Он отметил, что на данном саммите еще не ожидается финальное решение, задача в том, чтобы к нему продвинуться.

"Чего очень хотели бы - это продвинуться по этой теме. Основополагающий вопрос: где находятся эти активы?", - пояснил чиновник, уточнив, что данные средства в сумме, определяемой в 300 млрд евро, распределены в разных финансовых структурах.

Отвечая на дополнительный вопрос, он повторил, что эти деньги не могут быть израсходованы безвозвратно.

"Что можно сделать - это использовать их. Получить прибыль от 300 млрд евро и использовать эти средства для восстановления. Если вы хорошо управляете тремястами миллиардами, вы можете получить несколько миллиардов на восстановление. Такова теория. Но это должно быть сделано конкретно. Сначала нужно выявить эти средства, получить к ним доступ, определить механизм (использования)", - объяснил высокопоставленный представитель ЕС.