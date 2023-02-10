Словакия получила запрос Киева о поставках МиГ-29 и может начать переговоры на эту тему

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Украина обратилась к Братиславе с запросом о поставках истребителей МиГ-29, и теперь власти Словакии могут приступить к консультациям по этой теме, заявил в пятницу словацкий премьер-министр Эдуард Хегер.

"Украинский президент попросил меня о поставках МиГ-29. Теперь, поскольку поступил официальный запрос, можно начать процесс переговоров", - приводят его слова западные СМИ.

Хегер пояснил, что переговоры, в частности, будут идти с Еврокомиссией.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что стране более не нужны МиГ-29, и что Братислава может продать их или передать Украине. Он уточнил, что власти пока не приняли решение об их дальнейшей судьбе.

СМИ напоминают, что 12 словацких МиГ-29 российского производства не совершали полеты с лета 2022 года. Еще в 2018 году словацкое правительство заказало у США истребители F-16 им на замену, их поставки ожидаются в 2024 году.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источник в британских Королевских ВВС сообщил, что Лондон готов предложить Украине только истребители Typhoon, которые предназначены для тренировок пилотов и не используются в боевых действиях. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон объяснял, что истребители в любом случае не могут быть поставлены Украине в ближайшие недели. К тому же, по его словам, они "не соответствуют сегодняшним потребностям" Киева.