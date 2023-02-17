Пять конгрессменов призвали Байдена передать Украине истребители F-16

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Несколько конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США призвали президента страны Джо Байдена передать Украине истребители F-16, пишет Politico со ссылкой на письмо этих пяти членов Палаты представителей Конгресса.

Обращение подписали демократ Джаред Голден, республиканец Тони Гонсалес, демократ Джейсон Кроу, демократ Крисси Хулахан и республиканец Майк Галлахер.

"Мы обращаемся с уважительной просьбой к вашей администрации как можно скорее предоставить Украине возможности для достижения превосходства в воздухе, в частности, поставив запрашиваемые Киевом истребители F-16 или аналогичные по характеристикам другие самолеты четвертого поколения", - говорится в письме.

Это - не первый случай, когда члены Конгресса США обращаются к администрации с таким призывом.

В конце января Байден заявил, что США не рассматривают пока возможность передачи Украине F-16.

Ранее источники Politico сообщили, что представители западных стран обсуждают возможность передачи истребителей Киеву. Особенно эту идею поддерживают страны Балтии.

До этого Берлин принял решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. При этом немецкие власти разрешат союзникам поставлять имеющиеся у них Leopard 2 на Украину. Также Байден объявил о решении передать Киеву 31 танк M1 Abrams.