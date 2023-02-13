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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Американский истребитель сбил очередной летающий объект на границе с Канадой

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер сообщил, что истребителем F-16 американских ВВС над озером Гурон на границе с Канадой был сбит очередной летающий объект.

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"Сегодня (в воскресенье - ИФ) в 14:42 по восточному времени США (22:42 мск) по указанию президента Байдена и на основе рекомендаций министра обороны Остина (...) истребитель F-16 произвел пуск ракеты AIM9x и успешно сбил воздушный объект, летевший на высоте примерно 6 тысяч м в воздушном пространстве США над озером Гурон в штате Мичиган", - говорится в заявлении.

Райдер отметил, что объект не оценивался как несущий военную угрозу чему-либо на земле, но представляет угрозу безопасности полетов, кроме того, он "располагал потенциальными возможностями для ведения наблюдения".

По словам генерала, объект был обнаружен в воскресенье утром и за ним велось "визуальное и радиолокационное слежение".

Нынешний объект стал четвертым, сбитым над территориями США и Канады: ранее два были уничтожены у побережья Южной Каролины и над Аляской, один - в воздушном пространстве Канады над Юконом.

По меньшей мере, первый из них, по утверждению Пентагона, был разведывательным. Его появление в воздушном пространстве США привело к дипломатическому скандалу между двумя странами, из-за чего госсекретарь США Энтони Блинкен отложил намечавшийся на начало февраля визит в Пекин, обвинив Китай в "нарушении суверенитета" Соединенных Штатов.

Китайская сторона заявила, что аэростат представлял собой метеозонд, и объяснила его появление над территорией США форс-мажорными обстоятельствами. После того, как аэростат был сбит, Пекин заявил официальный протест, а министр обороны КНР Вэй Фэнхэ отказался от беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином.

США Пентагон
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