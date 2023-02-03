Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

МИД Китая заявил, что аэростат в небе над США не принадлежит китайским военным

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Замеченный над США аэростат, который в Вашингтоне назвали китайским разведывательным зондом, оказался "гражданским воздушным судном", которое сбилось с курса, заявили в китайском МИД в пятницу.

"Это гражданское воздушное судно, использующееся в научных целях, главным образом метеорологических", - говорится в заявлении МИД. Отмечается, что судно сбилось с намеченного курса и попало в воздушное пространство США.

В Китае попросили прощения за "непреднамеренный вход судна в воздушное пространство США". Пекин продолжит контакты с Вашингтоном для урегулирования ситуации.

Ранее в пятницу власти Китая заявили, что наблюдают за развитием ситуации вокруг шара, замеченного над северной частью США.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на представителя Пентагона Патрика Райдера сообщил, что власти США в течение последних нескольких дней отслеживают над северной частью США разведывательный аэростат, предположительно, принадлежащий Китаю. За перемещением шара также следили власти Канады, в министерстве обороны страны заявили, что "Канада принимает меры по обеспечению безопасности своего воздушного пространства".

Китай США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Еще одно уголовное дело возбудили в отношении экс-президента Молдавии Додона

Десятый пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничения на 10 млрд евро

Десятый пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничения на 10 млрд евро
Умершие знаменитости

Умер модельер Пако Рабан

Умер модельер Пако Рабан

Рост числа рабочих мест в США в январе почти в три раза превзошел прогноз

Рост числа рабочих мест в США в январе почти в три раза превзошел прогноз

Берлин одобрил передачу Украине танков Leopard 1

Bloomberg предупредил о сложностях с замещением российских нефтепродуктов в Европе

Пекин заявил, что следит за развитием ситуации вокруг замеченного над США аэростата

Пекин заявил, что следит за развитием ситуации вокруг замеченного над США аэростата

TotalEnergies начала выводить сотрудников из Ирака после неудачных переговоров

TotalEnergies начала выводить сотрудников из Ирака после неудачных переговоров

Власти Грузии высказались за восстановление РФ прямого авиасообщения с республикой

Власти Грузии высказались за восстановление РФ прямого авиасообщения с республикой

Что случилось этой ночью: пятница, 3 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });