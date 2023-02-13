США не смогли определить государственную принадлежность трех сбитых летающих объектов

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Американские военные не располагают информацией о стране происхождения или физических и механических свойствах трех объектов, сбитых над Северной Америкой за последние три дня, заявил журналистам глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен Ван Херк.

"Я не собираюсь относить их к категории воздушных шаров. Мы называем их объектами не просто так", - сказал он в ответ на вопросы на пресс-конференции.

Он добавил: "Я не могу классифицировать, за счет чего они остаются в воздухе. Это может быть газовый баллон внутри конструкции или какой-то тип двигательной установки".

При это генерал заявил, что не определена страна происхождения трех последних объектов в отличие от китайского воздушного шара, который американские военные сбили у побережья Южной Каролины на прошлой неделе.

"Я не уверен и настоятельно призываю вас не приписывать это какой-либо конкретной стране. Мы не знаем", - сказал он.

Ранее истребителем F-16 американских ВВС над озером Гурон на границе с Канадой был сбит очередной летающий объект. Он стал четвертым, сбитым над территориями США и Канады: ранее два были уничтожены у побережья Южной Каролины и над Аляской, один - в воздушном пространстве Канады над Юконом.

По меньшей мере, первый из них, по утверждению Пентагона, был разведывательным. Его появление в воздушном пространстве США привело к дипломатическому скандалу между двумя странами, из-за чего госсекретарь США Энтони Блинкен отложил намечавшийся на начало февраля визит в Пекин, обвинив Китай в "нарушении суверенитета" Соединенных Штатов.

Китайская сторона заявила, что аэростат представлял собой метеозонд, и объяснила его появление над территорией США форс-мажорными обстоятельствами. После того, как аэростат был сбит, Пекин заявил официальный протест, а министр обороны КНР Вэй Фэнхэ отказался от беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином.