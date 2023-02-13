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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Нетаньяху призвал оппозицию Израиля прекратить "толкать страну к анархии"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне проходящих в стране многотысячных протестов против предлагаемой реформы судов, обвинил оппозицию в том, что она "целенаправленно толкает страну к анархии" и призвал ее перестать это делать, пишет Times of Israel.

"Посмотрите, что происходит сегодня. Оппозиция сходит с ума в Кнессете, ее депутаты запрыгивают на столы, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи открыто подстрекает к насилию, а левые демонстранты называют премьер-министра предателем. Проявите ответственность и лидерские качества, остановите это. Большинство жителей Израиля не хотят анархию... они хотят единство", - заявил Нетаньяху в коротком видеообращении, распространенном вечером в понедельник.

13 февраля в Израиле начались масштабные акции протеста. В Иерусалиме, по разным оценкам, собралось от 70 до 90 тысяч протестующих против принятия законопроектов юридической реформы. Ранее в этот же день комиссия Кнессета по законодательству утвердила к первому чтению два законопроекта судебной реформы: об изменении состава комиссии по избранию судей, а также о лишении судебной системы права отменять Основные законы, регулирующие главные сферы жизни в стране.

12 февраля президент Израиля Ицхак Герцог в телеобращении сказал, что страна находится на грани "конституционного и социального коллапса" в результате многотысячных протестов против продвигаемой правительством судебной реформы и призвал кабинет министров прислушаться к требованиям протестующих.

Израиль Биньямин Нетаньяху Тель-Авив Кнессет Рон Хульдаи Ицхак Герцог
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