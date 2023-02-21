Кнессет принял в I чтении вызывавшие протесты законопроекты о реформе судов в Израиле

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Кнессета после многочасовых дебатов и на фоне масштабных акций протеста в ночь на вторник одобрили в I чтении законопроект о порядке назначения судей и законопроект, препятствующий отмене основных законов БАГАЦем (Верховным судом) в рамках юридической реформы, сообщает во вторник Times of Israel.

"За" проголосовали 63 из 120 депутатов, представляющие правительственную коалицию, "против" - 47. Остальные либо бойкотировали голосование, либо находились в отъезде.

Теперь законопроекты вернут в юридический комитет парламента на подготовку ко II и III чтениям, которые, как ожидается, состоятся в конце марта.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после голосования заявил, что это были "великая ночь и великий день". Оппозиционер Бени Ганц с ним не согласился, он считает, что это был "черный вечер для демократии". Еще один лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что участников правительственной коалиции за это голосование будет судить история за нанесенный ущерб демократии и экономике, пишет Jerusalem Post.

В течение последней недели в Израиле проходили многотысячные акции протеста, в различных городах на улицы выходили десятки тысяч человек, чтобы выразить несогласие с юридической реформой, которую проводит новое правительство Нетаньяху. Накануне перед зданием Кнессета собрались около 70 тысяч человек. Во время дебатов о законопроектах протестующие совершили попытку прорваться в парламент.