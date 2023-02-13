Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Многотысячные акции протеста проходят в Израиле из-за проекта судебной реформы

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Около 70 тысяч человек вышли на акцию протеста против судебной реформы в понедельник в Иерусалиме, и еще десятки тысяч демонстрантов собрались в других городах страны, передают израильские СМИ.

В Иерусалиме демонстранты направились колонной к зданию парламента. Протестующие возле здания Кнессета скандируют: "Нет диктатуре", "Позор" и "Уходи в отставку".

По оценке полиции, настолько многолюдной акции в стране не было уже много лет. СМИ отмечают, что при этом демонстрация проводится в будний день, когда многие люди работают и не могут присоединиться к протестующим.

Безопасность в городе обеспечивают порядка 500 полицейских.

Ранее понедельник комиссия Кнессета по законодательству утвердила к первому чтению два законопроекта судебной реформы: об изменении состава комиссии по избранию судей, а также о лишении судебной системы права отменять Основные законы, регулирующие главные сферы жизни в стране.

В оппозиции призвали премьера Биньямина Нетаньяху отказаться от проведения этой реформы. Бывший премьер Яир Лапид заявил, что "юридическая реформа разрывает Израиль", а бывший министр обороны Бени Ганц призвал правительственную коалицию сконцентрировать внимание на вопросах безопасности.

Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США опровергли заявления Пекина об отправке аэростатов в воздушное пространство КНР

Столтенберг считает, что сбитые над США и Канадой аэростаты собирали разведданные

Столтенберг считает, что сбитые над США и Канадой аэростаты собирали разведданные

Эксперты увидели шансы на ускорение роста экономики США наряду со сценариями рецессии

Эксперты увидели шансы на ускорение роста экономики США наряду со сценариями рецессии

Западные топ-менеджеры возобновляют поездки в Китай на фоне снятия COVID-ограничений

Западные топ-менеджеры возобновляют поездки в Китай на фоне снятия COVID-ограничений
Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 36 тысяч человек

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 февраля

США не смогли определить государственную принадлежность трех сбитых летающих объектов

США не смогли определить государственную принадлежность трех сбитых летающих объектов

Американский истребитель сбил очередной летающий объект на границе с Канадой

В Белоруссии заявили, что необходимости в наблюдателях от ОБСЕ на выборах в стране нет

В Белоруссии заявили, что необходимости в наблюдателях от ОБСЕ на выборах в стране нет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });