Многотысячные акции протеста проходят в Израиле из-за проекта судебной реформы

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Около 70 тысяч человек вышли на акцию протеста против судебной реформы в понедельник в Иерусалиме, и еще десятки тысяч демонстрантов собрались в других городах страны, передают израильские СМИ.

В Иерусалиме демонстранты направились колонной к зданию парламента. Протестующие возле здания Кнессета скандируют: "Нет диктатуре", "Позор" и "Уходи в отставку".

По оценке полиции, настолько многолюдной акции в стране не было уже много лет. СМИ отмечают, что при этом демонстрация проводится в будний день, когда многие люди работают и не могут присоединиться к протестующим.

Безопасность в городе обеспечивают порядка 500 полицейских.

Ранее понедельник комиссия Кнессета по законодательству утвердила к первому чтению два законопроекта судебной реформы: об изменении состава комиссии по избранию судей, а также о лишении судебной системы права отменять Основные законы, регулирующие главные сферы жизни в стране.

В оппозиции призвали премьера Биньямина Нетаньяху отказаться от проведения этой реформы. Бывший премьер Яир Лапид заявил, что "юридическая реформа разрывает Израиль", а бывший министр обороны Бени Ганц призвал правительственную коалицию сконцентрировать внимание на вопросах безопасности.