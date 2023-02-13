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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Китай и Европа в 2025 году запустят совместный аппарат для изучения влияния Солнца

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Совместный космический аппарат Китая и Европейского космического агентства (ESA) для изучения влияния Солнца на магнитосферу Земли Smile будет запущен в 2025 году с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает сайт Китайской академии наук.

Smile будет оснащен камерами для съемки магнитопаузы (границы магнитосферы, где на нее воздействует солнечный ветер), полярных каспов (областей магнитопаузы, где частицы солнечного ветра могут проникать в ионосферу Земли) и авроральных овалов - областей, где происходит северное сияние. Аппарат будет делать измерения солнечного ветра, отслеживая ионы в нем и магнитослое, чтобы регистрировать изменения в магнитном поле.

Аппарат планируется вывести на эллиптическую орбиту с большим углом наклонения с помощью ракеты-носителя Vega-C. По мнению ученых, такая орбита позволит зонду проводить наблюдения за выбранными областями в околоземном пространстве в близком к непрерывному режиме работы с помощью инструментов дистанционного зондирования и измерительных приборов прямого действия.

Срок эксплуатации космического аппарата рассчитан на три года.

Китай Евросоюз ESA Куру Smile Vega-C
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