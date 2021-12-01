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Китайский марсоход успешно передал данные зонду Mars Express

Китайский марсоход успешно передал данные зонду Mars Express
Фото: NASA via Getty Images

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Китайский марсоход "Чжужун" успешно передал данные зонду Европейского космического агентства (ESA) Mars Express, находящемуся на орбите Красной планеты, для последующей отправки на Землю в рамках коммуникационного теста, сообщило управление лунной программы Китая в среду.

"В ноябре 2021 года специалисты миссии "Тяньвэнь-1" и миссии ESA Mars Express успешно провели испытание по передаче данных от марсохода "Чжучжун" к зонду Mars Express, тест признан полностью успешным", - говорится в сообщении управления.

В сообщении отмечается, что китайский марсоход не может напрямую контактировать с зондом и получать сигналы, которые европейский зонд посылает роверу для начала коммуникации из-за несовместимости коммуникационных систем. Чтобы решить эту проблему, была использована радиосистема перехвата сигнала Melacom, которая определяет и записывает сигналы, отправленные марсоходом "без адресата".

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Перехватив сигнал, радиосистема записала данные, которые затем отправила в Центр управления космическими полётами в Дармштадте, который в свою очередь, передал их в центр управления полётами в Пекине для проверки точности их передачи.

По информации специалистов, дистанция, на которой передавались данные, составила около 4000 км, а время, выделенное на передачу, - 10 минут.

В октябре команда Mars Express определила окна пролёта зонда над китайским ровером - 7-го, 16-го, 18-го, 20-го и 22-го ноября, во время которых должны были быть проведены тесты. Каждое из них составит 10 минут. В ходе этих тестов объём передаваемых данных повышался от теста к тесту - начиная с 8 кбайт/с и заканчивая 128 кбайт/с.

Марсоход "Чжужун" был доставлен на поверхность Марса с помощью космического аппарата "Тяньвэнь-1", который сел на поверхности планеты 15 мая, а уже 22 мая "Чжужун" успешно съехал по трапу с посадочной платформы.

В рамках исследований аппарат должен фотографировать поверхность планеты и собирать данные о геологии, топографии, метеорологических явлениях, участках водяного льда и признаках жизни на планете.

Марс Китай

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