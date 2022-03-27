Страны Персидского залива и Китай могут заменить европейцев в проекте ExoMars

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "Роскосмос" может привлечь инвесторов из стран Персидского залива или Китая вместо европейцев для реализации марсианской миссии, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Я не исключаю того, что вместо европейцев появится другой партнёр. Это может быть страна Персидского залива, например, или Китай", - сказал Рогозин журналистам в воскресенье.

Партнеры по миссии ExoMars

17 марта правящий совет Европейского космического агентства (ESA) признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос" по миссии ExoMars-2022.

Рогозин после отказа ESA от сотрудничества по миссии ExoMars заявил, что госкорпорация через несколько лет сможет провести марсианскую миссию самостоятельно.

28 февраля в ESA сообщили, что запуск российско-европейского аппарата ExoMars в 2022 году маловероятен из-за санкций в отношении России. 10 марта Рогозин заявлял, что запуск российско-европейского космического аппарата ExoMars-2022 в этом году, скорее всего, не состоится из-за деструктивной позиции ESA.

Сообщалось также, что ESA рассматривает NASA как партнера по ExoMars вместо "Роскосмоса".