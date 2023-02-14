Соратники экс-президента Киргизии Атамбаева сообщили о его освобождении из колонии

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев освобожден из колонии, сообщил в социальных сетях председатель киргизской политической партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков.

"Приговор по делу об освобождении Батукаева отменен, экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев освобожден", - написал Султанбеков.

Кроме того, сторонники Атамбаева распространили разрешение Первомайского районного суда на выезд Атамбаева на лечение за пределы Киргизии.

По словам Султанбекова, за последние два года Атамбаев полностью оправдан по уголовным делам по школе в Калыс-Ордо, по выдаче паспортов турецким гражданам, по попытке захвата государственной власти.

"Созданная властями комиссия полностью доказала непричастность Атамбаева к грузу самолета, потерпевшего авиакрушение в Дача-Су. Сегодня отменен приговор по делу Батукаева", - заявил Султанбеков.

Политик добавил, что Атамбаеву необходимо провести две жизненно важные операции, а после ему будет необходимо пройти курс лечения и реабилитации.

Уголовное преследование Атамбаева

Ранее Верховный суд страны направил на пересмотр дело Атамбаева, по которому он был приговорен к 11 годам тюремного срока по вновь открывшимся обстоятельствам. 23 июня 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Атамбаев занимал пост президента с 2011 по 2017 годы, был лишен неприкосновенности в июне 2019 года. В отношении него было возбуждено несколько уголовных дел. Помимо дела об освобождении Батукаева, это дела в связи с беспорядками 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш, коррупцией и легализацией преступных доходов, незаконной выдачей паспортов гражданам Турции.

16 июня 2022 года Атамбаев был оправдан по уголовным делам о строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо" в Бишкеке и незаконной выдаче паспортов гражданам Турции. Он был признан невиновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Злоупотребление должностным положением" и "Коррупция" Уголовного кодекса Киргизии.

28 июня 2022 года Первомайский районный суд Бишкека оправдал Атамбаева по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года в связи с отсутствием состава преступления.

В 2021 году по поручению президента Киргизии было возобновлено следствие по событиям на юге Киргизии в июне 2010 года. Обвинение по статье "Злоупотребление должностным положением" УК страны было предъявлено пятерым бывшим членам временного правительства. Среди них - Атамбаев, занимавший в 2010 году пост зампредседателя временного правительства.

10-15 июня 2010 года в Ошской и Джалал-Абадской областях на юге Киргизии произошли столкновения между киргизами и узбеками, в ходе которых, по официальным данным, погибли 442 человека, около 2 тыс. получили ранения различной степени тяжести.