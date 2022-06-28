Суд Бишкека оправдал Атамбаева по делу о беспорядках осенью 2020 года

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Суд оправдал экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Первомайский районный суд Бишкека постановил признать невиновным Алмазбека Атамбаева в организации массовых беспорядков в Бишкеке в октябре 2020 года и оправдать его за отсутствием состава преступления", - заявил судья Убайдулла Сатимкулов, зачитывая приговор.

Меру пресечения Атамбаеву в виде заключения под стражу изменили на домашний арест.

Суд также оправдал советника экс-президента Атамбаева Фарида Ниязова, экс-заместителя министра внутренних дел страны Курсана Асанова, телохранителя Атамбаева Каната Сагымбаева.

Гособвинитель просил назначить Атамбаеву наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Дело против экс-президента

Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 гг., был лишен президентской неприкосновенности. В отношении Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 г., коррупции и легализации преступных доходов, незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в Бишкеке в октябре 2020 г.

В октябре 2020 г. после столкновений сторонников оппозиции с силовиками, которые привели к отставке президента страны Сооронбая Жээнбекова, были освобождены несколько заключенных, в том числе Атамбаев. Спустя несколько дней он вновь был задержан по обвинению в организации массовых беспорядков в центре Бишкека и попытке насильственного захвата власти.

23 июня 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. После пересмотра 15 марта 2022 года Верховный суд Киргизии оставил без изменения приговор.