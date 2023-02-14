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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

В ОДКБ заявили, что привлекать силы организации к операции на Украине нет необходимости

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Решений по привлечению сил Организации Договора о коллективной безопасности к участию в специальной военной операции на Украине нет, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Мне об этом неизвестно (...) Такой необходимости на данном этапе просто нет", - сказал Сидоров на брифинге во вторник.

По словам Сидорова, сейчас обсуждается вопрос участия региональной группировки войск России и Белоруссии в учениях ОДКБ на территории республики.

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"Мы предполагаем, что организаторами учений будет принято решение, вполне возможно, о создании объединенного командования, или мы подчиним войска коллективной силы, которые, по нашим замыслам, участвуют в учении осенью этого года на территории республики Беларусь, генеральному штабу, то есть это тема для обсуждения", - отметил Сидоров.

Ранее Минобороны Белоруссии заявило о наращивании региональной группировки войск в Белоруссии, прибытии в республику личного состава, вооружения, военной и специальной техники российской армии.

10 октября 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".

ОДКБ Украина
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