Лукашенко заявил о готовности воевать вместе с РФ при агрессии против Белоруссии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами сообщил, при каких условиях республика будет готова задействовать свою армию.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер", - заявил президент, слова которого приводит госагентство БелТА.

Лукашенко отметил, что это касается не только Украины, но и других соседей.

Отвечая на вопрос журналиста, он подчеркнул, что еще до начала Россией специальной военной операции по территории Белоруссии со стороны Украины готовился удар ракетными системами залпового огня.

"Это были преднамеренные действия украинской стороны. Не знаю только, зачем это надо было. Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут - утром перед началом специальной военной операции", - сказал он.

Президент напомнил, что еще с 2020 года Украина фактически первой ввела санкции в отношении Белоруссии, еще до западных стран. "Не США, не англосаксы, не Западная Европа. А, к сожалению, наша родная Украина. Небо закрыла, провокации начали совершать, готовили боевиков", - отметил глава государства.

Он также напомнил про заявления западных политиков, что Минские соглашения были использованы как возможность подготовить украинскую армию к войне.

"Никакого вторжения не было. Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, - русских людей", - подчеркнул он.

Лукашенко также напомнил о действиях украинских властей в Донбассе и историю с сожжением людей в Одессе.

Президент уверен, что Украина была лишь поводом для развязывания войны, к которой толкал Запад. "Вы Россию обвиняете. О, это вы хотите руками поляков расчленить Украину", - сказал он.

Глава государства призвал к мирным переговорам.

Президент также напомнил, что Россия является союзником Белоруссии, у стран есть совместная военная группировка. Но даже при этом Россия никогда не просила, чтобы Белоруссия начала войну против Украины, отметил Лукашенко.