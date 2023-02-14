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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Глава Пентагона заявил об отсутствии планов передавать Украине боевые самолеты

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США в настоящее время не намерена передавать самолеты F-16 Украине, заявил во вторник глава Пентагона Ллойд Остин.

"По поводу F-16 мне нечего сейчас анонсировать", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Остин напомнил, что ранее президент США Джо Байден высказался в похожем ключе.

Байден в конце января заявил, что сейчас речь о передаче таких боевых самолетов не идет.

"Нет", - ответил Байден на вопрос американских журналистов о том, поддерживает ли Вашингтон идею передачи F-16 Киеву.

Пентагон США Украина Ллойд Остин
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