Глава Пентагона заявил об отсутствии планов передавать Украине боевые самолеты

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США в настоящее время не намерена передавать самолеты F-16 Украине, заявил во вторник глава Пентагона Ллойд Остин.

"По поводу F-16 мне нечего сейчас анонсировать", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Остин напомнил, что ранее президент США Джо Байден высказался в похожем ключе.

Байден в конце января заявил, что сейчас речь о передаче таких боевых самолетов не идет.

"Нет", - ответил Байден на вопрос американских журналистов о том, поддерживает ли Вашингтон идею передачи F-16 Киеву.