США запланировали увеличить военную помощь Украине еще на $9,9 млрд

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Глава департамента межударного содействия госдепартамента США Дафна Рэнд подтвердила, что Вашингтон намерен предоставить Украине из бюджетных средств дополнительную помощь в размере $9,9 млрд.

"США предоставили правительству Украины бюджетную поддержку в размере $13 млрд, и мы работаем с конгрессом, чтобы предоставить еще $9,9 млрд в ближайшие месяцы", - сообщила Рэнд журналистам.

Она добавила, что Вашингтон "по-прежнему привержен сотрудничеству с правительством Украины для поддержания его оперативного потенциала и предоставления дополнительной бюджетной поддержки по мере необходимости".

Ранее на этой неделе газета The Washington Post сообщала, что правительство США прилагает усилия к тому, чтобы добиться одобрения конгрессом дополнительного пакета военной помощи Украине на сумму $10 млрд.

Издание отметило, что как ожидается, об очередном пакете военной помощи будет объявлено на следующей неделе, "практически одновременно с сообщением о введении дополнительных санкций в отношении России".

В то же время газета пишет, что ряд американских чиновников, посетивших Украину в последнее время, заявили Киеву, что, несмотря на обещания поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", Вашингтон рассчитывает на более эффективное использование уже предоставленной помощи.

"Мы будем продолжать пытаться внушить им, что не можем делать все и вся вечно", - сказал один высокопоставленный чиновник администрации, имея в виду украинских лидеров.

Чиновник добавил, что администрация уверена, что в настоящее время будет трудно добиваться от конгресса того же уровня военной и экономической помощи Киеву.

"Столько, сколько потребуется" относится к масштабу конфликта. Это не относится к объему помощи", - добавил чиновник.

Рэнд не сообщила, что планируется включить в новый пакет помощи Киеву. В то же время, министр обороны США Ллойд Остин в рамках встречи контактной группы по обороне Украины в Брюсселе заявил, что в настоящее время насущной задачей Запада является обеспечение Киева средствами противовоздушной обороны.

"Мы знаем, что у России на вооружении имеется значительное количество самолетов и большой потенциал, - сказал он журналистам. - Вот почему мы подчеркнули, что нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить Украине как можно больший потенциал противовоздушной обороны".