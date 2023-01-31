Байден заявил об отсутствии у США планов поставлять Украине истребители F-16

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не собираются передавать Украине истребители F-16, заявил американский президент Джо Байден.

"Нет", - ответил Байден на вопрос американских журналистов о том, поддерживает ли Вашингтон идею передачи F-16 Киеву.

Ранее в январе издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что представители западных стран обсуждают возможность передачи истребителей Украине. Отмечается, что идею поставок истребителей особенно поддерживают страны Балтии. Однако, согласно Politico, этот вопрос, вероятно, будет "более спорным", чем ситуация с танками.

Издание не уточнило, о каких именно моделях самолетов может идти речь, но напомнило, что ранее Киев говорил об интересе к истребителям F-15 и F-16.

При этом глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предположил, что поставки Украине западных истребителей невозможны.

До этого Берлин принял решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. При этом немецкие власти разрешат союзникам поставлять имеющиеся у них Leopard 2 на Украину. Также в минувшую среду президент США Джо Байден объявил о решении направить Киеву 31 танк M1 Abrams.