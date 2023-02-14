Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

ЕК предложила поставить цель сократить на 90% выбросы CO2 для большегрузов к 2040 г.

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) выдвинула во вторник предложение по целям выбросов CO2 для новых большегрузных автомобилей - предлагается поэтапно ужесточать стандарты выбросов углекислого газа почти для всех новых большегрузов с сертифицированными выбросами CO2 по сравнению с уровнями 2019 года.

Речь идет о том, чтобы сократить выбросы на 45% с 2030 года, на 65% - с 2035 года и на 90% с 2040 года, говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

Чтобы стимулировать скорейшее развертывание парка автобусов с нулевым уровнем выбросов в городах, ЕК также предлагает внедрить с 2030 года все новые городские автобусы с нулевым уровнем выбросов.

"Эти цели помогут сократить выбросы CO2 в транспортном секторе. На грузовые автомобили, городские автобусы и автобусы дальнего следования приходится более 6% общих выбросов парниковых газов в ЕС и более 25% выбросов от всего дорожного транспорта. Эти усиленные стандарты выбросов гарантируют, что данный сегмент автомобильного транспорта будет способствовать переходу к мобильности с нулевым уровнем выбросов и целям ЕС в области климата и нулевого загрязнения", - отмечается в коммюнике.

Как считают в Еврокомиссии, в соответствии с целями европейского "зеленого курса" и плана обеспечения энергетической независимости REPowerEU это предложение "также окажет положительное влияние на энергетический переход за счет снижения спроса на импортное ископаемое топливо и улучшения энергосбережения и повышения энергоэффективности в транспортном секторе ЕС".

Ранее во вторник Европейский парламент утвердил на пленарной сессии в Страсбурге цель ЕС по нулевому выбросу CO2 для новых легковых автомобилей и легких грузовиков к 2035 году в рамках плана Fit for 55 - сокращения к 2030 году выбросов в Евросоюзе не менее чем на 55% по сравнению с уровнями 1990-х годов.

ЕК ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В США россиянина Клюшина признали виновным в хакерской деятельности

Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 41,2 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 41,2 тыс. человек

В Пентагоне признали, что не смогли с первого раза сбить аэростат над озером Гурон

В Пентагоне признали, что не смогли с первого раза сбить аэростат над озером Гурон

Экс-госсекретарь Помпео назвал позором реакцию Вашингтона на инцидент с аэростатами

Экс-госсекретарь Помпео назвал позором реакцию Вашингтона на инцидент с аэростатами

Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли намерена участвовать в выборах президента США

Молдавия временно закрыла воздушное пространство по соображениям безопасности

Молдавия временно закрыла воздушное пространство по соображениям безопасности

Атамбаев покинет Киргизию для лечения, но пообещал вернуться

ЕС включил РФ в список не сотрудничающих налоговых юрисдикций

Правительство Таиланда утвердило решение о введении туристического сбора с 1 июня

Землетрясение в Турции и Сирии

В Турции из-под завалов спасли более 8 тыс. человек

В Турции из-под завалов спасли более 8 тыс. человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });