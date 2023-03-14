Европарламент одобрил обновленный регламент ЕС по сокращению выбросов парниковых газов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Европейский парламент утвердил на пленарной сессии в Страсбурге обновленный регламент ЕС о распределении усилий по снижению максимально допустимого уровня выбросов парниковых газов в государствах-членах союза.

Законопроект поддержали 486 депутатов, 132 были против, десять - воздержались.

Новый закон устанавливает обязательные ежегодные сокращения выбросов парниковых газов для автомобильного транспорта, отопления зданий, сельского хозяйства, небольших промышленных установок и управления отходами для каждого государства-члена ЕС.

"Пересмотренный закон увеличивает цель сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году на уровне ЕС с 30% до 40% по сравнению с уровнями 2005 года. Впервые все страны ЕС должны теперь сократить выбросы парниковых газов с целевыми показателями в диапазоне от 10 до 50%", - сообщается в коммюнике Европарламента по итогу голосования.

В документе объясняется, что цели на 2030 год для каждого государства-члена основаны на ВВП на душу населения и показателях экономической эффективности. Страны ЕС будут должны каждый год следить за тем, чтобы не превышать свои годовые квоты на выбросы парниковых газов.

Кроме того, обновленный регламент предусматривает "ограничения на возможности торговли, заимствования и экономии выбросов".

"Существуют ограничения на то, сколько выбросов государства-члены могут сэкономить за предыдущие годы, заимствовать у будущих лет, а также на то, в каком объеме они могут торговать квотами с другими государствами-членами", - объясняют в Европарламенте.

Теперь текст нового закона должен быть официально одобрен Советом ЕС, после чего он будет опубликован в "Официальном журнале" Евросоюза и вступит в силу через 20 дней.