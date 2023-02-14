У ООН нет мандата для расследования инцидентов на "Северных потоках"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - У ООН на данный момент нет полномочий для проведения расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил во вторник представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

"Для проведения расследования, если у нас нет мандата, а у нас очевидно его нет, нам требуется разрешение на законодательном уровне", - сказал он, не уточнив, как именно такое разрешение можно получить.

Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют обратиться к ООН с предложением о безотлагательном проведении международного расследования инцидента в Балтийском море с "Северными потоками". Соответствующий проект обращения (296121-8) размещен в вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Как ожидается, Дума рассмотрит этот проект обращения на заседании 16 февраля.